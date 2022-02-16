Фотобудки
Самая популярная активность на мероприятиях. Усы на палочках, три фотки, вспышка, заветные фотополоски в руках. Классика!
Видео спиннер 360
Специальная платформа для создания кругового видеоселфи с эффектом Slow Motion.
Буллет тайм
Создает уникальный видеоконтент. Живые фотографии получаются благодаря специальной установке из пятнадцати камер.
Фотомозаика
Гости фотографируются в фотобудке, а потом собирают из своих фото большую мозаику.
Селфи зеркало
Селфи-зеркало – это элегантная альтернатива фотобудки. Портретные фото в полный рост для тех, кто не любит кривляться)
Клипмейкер
Компактная стойка для создания коротких клипов для соцсетей. Снимает, монтирует, накладывает музыку и анимацию, отправляет гостям.