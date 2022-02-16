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ИНТЕРАКТИВНЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА
МЕРОПРИЯТИЯ

Привет! Мы 10 лет производим и сдаем в аренду разные крутые штуковины, которые делают гостей веселее, а мероприятия успешнее. Приятно познакомиться;)
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ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ

Мы всегда стараемся быть в курсе самых актуальных трендов в event-индустрии. Наш основной профиль - это фото и видео интерактивы.
Все услуги

Фотобудки

Самая популярная активность на мероприятиях. Усы на палочках, три фотки, вспышка, заветные фотополоски в руках. Классика!

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Видео спиннер 360

Специальная платформа для создания кругового видеоселфи с эффектом Slow Motion.
от 28000 р.
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Буллет тайм

Создает уникальный видеоконтент. Живые фотографии получаются благодаря специальной установке из пятнадцати камер.
от 35000 р.
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Фотомозаика

Гости фотографируются в фотобудке, а потом собирают из своих фото большую мозаику.
от 45000 р.
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Селфи зеркало

Селфи-зеркало – это элегантная альтернатива фотобудки. Портретные фото в полный рост для тех, кто не любит кривляться)
от 20000 р.
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Клипмейкер

Компактная стойка для создания коротких клипов для соцсетей. Снимает, монтирует, накладывает музыку и анимацию, отправляет гостям.
от 30000 р.
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от 17000 р.

ПАРА СЛОВ О НАС

В 2012 году мы собрали свою первую фотобудку и стали одной из первых компаний, которая начала сдавать их в аренду на праздники.
Нам понравилось! И вот уже 10 лет наша команда радует гостей самых разных мероприятий крутыми трендовыми интерактивами!

И все эти годы неизменными остаются наши главные принципы: профессионализм, пунктуальность и высочайшая клиентоориентированность.
10
лет на рынке развлечений
>1000
проведенных мероприятий

Мы профи своего дела

Мы внимательно следим за состоянием своего оборудования. Наши операторы прекрасно разбираются в работе интерактивов. "Сюрпризы" на проектах не интересны ни нам, ни клиентам.

Мы всегда пунктуальны

Пунктуальность - главный навык event-специалиста. На монтаж мы всегда приезжаем заранее. Таким образом, чтобы минимум за час все было настроено и уже работало.
Мы делаем всё для того, чтобы новые клиенты становились постоянными. Пишите в любой момент, предлагайте любые идеи. Наши клиенты - лучшие клиенты в мире.

Мы любим своих клиентов

НАШИ КЛИЕНТЫ

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ В БЛОГЕ

Иногда мы рассказываем здесь о некоторых интересных проектах или знаменательных датах в истории нашей компании. Заходите почитать.
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КАК СДЕЛАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УСПЕШНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Все очевидно! Заказать один из наших интерактивов! Лучшие праздничные аттракционы уже ждут скорейшей встречи с вашими гостями.
Фотобудки, инстапринтер, селфи зеркало помогут сделать так, чтобы никто не ушел без сувенира.
А видео спиннер, bullettime и клипмейкер будут отвечать за качественный видео контент для социальных сетей.
Фотомозаика же объединит всех гостей единым делом и поможет стать им чуточку ближе друг к другу.