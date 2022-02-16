ПАРА СЛОВ О НАС

В 2012 году мы собрали свою первую фотобудку и стали одной из первых компаний, которая начала сдавать их в аренду на праздники.

Нам понравилось! И вот уже 10 лет наша команда радует гостей самых разных мероприятий крутыми трендовыми интерактивами!



И все эти годы неизменными остаются наши главные принципы: профессионализм, пунктуальность и высочайшая клиентоориентированность.